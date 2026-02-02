Benzema wechselt innerhalb Saudi-Arabiens zu Al-Hilal

Stürmerstar Karim Benzema wechselt nach einem Streit mit seinem bisherigen Klub Al-Ittihad innerhalb der saudischen Liga zu Tabellenführer Al-Hilal. Das gab der Spitzenreiter aus der Hauptstadt Riad bekannt. Zuvor war es zwischen dem Ballon-d'Or-Gewinner von 2022 und Al-Ittihad in den Verhandlungen um einen neuen Vertrag zu Differenzen gekommen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Beide Vereine gehören mehrheitlich dem saudischen Staatsfonds PIF.

Bei Al-Hilal, wo er künftig unter anderem mit Theo Hernández und Darwin Núnez zusammenspielt, erhielt Benzema einen Vertrag über eineinhalb Jahre. Der fünfmalige Champions-League-Sieger war 2023 nach Saudi-Arabien gewechselt, in 83 Spielen für Al-Ittihad erzielte der inzwischen 38-Jährige 54 Treffer.

Trotz einer Restvertragslaufzeit von einem halben Jahr soll Al-Hilal laut Medienberichten 25 Millionen Euro für Benzema an Al-Ittihad zahlen. Teurer war noch kein Spieler, der 36 Jahre oder älter ist. Der vorige Rekord lag bei 17 Millionen Euro, die Manchester United für den damals 36-jährigen Cristiano Ronaldo an Juventus Turin überwiesen hatte.