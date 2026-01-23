Bestbezahlte Spielerin? Rodman in neuen Dimensionen

US-Nationalstürmerin Trinity Rodman stößt in neue Dimensionen vor: Die 23-Jährige unterzeichnete einen neuen Dreijahresvertrag bei Washington Spirit in der National Women's Soccer League (NWSL), der sie Berichten zufolge zur bestbezahlten Fußballerin der Welt machen wird. Spirit verkündete die Verlängerung am Donnerstag und sprach in einer Mitteilung von "einem der bedeutendsten Verträge in der NWSL und im weltweiten Frauenfußball". Dieser spiegele sowohl Rodmans Elite-Status als auch die Rolle von Washington als globaler Vorreiter im Frauenfußball wider.

"Es ist großartig und auch erleichternd, dass ich den Vertrag unterschrieben habe und bei Spirit bleibe. Ich bin begeistert, gesegnet und freue mich sehr", sagte Rodman bei ESPN. Es sei auch ein großer Schritt für den gesamten Fußball.

Der Sportsender und The Athletic berichten, dass ihr der Vertrag einschließlich Prämien ein Gehalt von mehr als zwei Millionen US-Dollar pro Jahr bringen kann. Ihr Agent, Mike Senkowski von Upper 90 Sports Group, erklärte gegenüber den Medien, dass sie damit zur bestbezahlten Spielerin der Welt wird.