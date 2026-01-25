Bild: Nagelsmann heiratet zum Start ins WM-Jahr

Julian Nagelsmann (38) hat zum Start ins WM-Jahr offenbar geheiratet. Wie die Bild-Zeitung berichtet, habe der Fußball-Bundestrainer seiner Partnerin Lena Wurzenberger (33) am Samstag das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeit soll im Hotel Forsthofgut in Leogang im Salzburger Land im engsten Familienkreis gefeiert worden sein.

Nagelsmann hatte 2018 erstmals geheiratet, aus der Ehe mit seiner ersten Frau bringt er zwei Kinder mit. Mit der Journalistin Wurzenberger ist Nagelsmann seit 2022 liiert.

Sportlich wird es für den Bundestrainer im Frühjahr wieder ernst. Am 19. März nominiert Nagelsmann seinen ersten Kader des WM-Jahres, dann stehen die Tests am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana an.

Im Mai wird Nagelsmann seinen 26er-Kader für das XXL-Turnier mit 48 Mannschaften im Sommer berufen. Die DFB-Auswahl trifft in der Vorrunde in der Gruppe E auf den WM-Neuling Curacao, die Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) und Ecuador.