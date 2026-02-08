Bisseck trifft: Inter feiert 19. Saisonsieg

Inter Mailand hält an der Spitze der Serie A das Tempo unvermindert hoch. Auch dank eines Treffers des deutschen Nationalspielers Yann-Aurel Bisseck gewann der Champions-League-Finalist bei Sassuolo Calcio 5:0 (2:0) und baute seinen Vorsprung auf Verfolger AC Mailand auf vorerst acht Punkte aus. Der Stadtrivale war am 24. Spieltag nicht im Einsatz, weil das Duell mit Como 1907 wegen der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele im San Siro auf den 18. Februar verlegt wurde.

Bisseck (11.) brachte Inter bereits früh per Kopf in Führung, für den Verteidiger war es das zweite Saisontor. Kurz darauf hätte er erneut treffen können, sein Schuss wurde jedoch im letzten Moment geblockt (13.). Besser machte es Marcus Thuram (28.), der auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause waren Lautaro Martinez (50.), der frühere Dortmunder Manuel Akanji (54.) und Luis Henrique (89.) erfolgreich. Zudem sah Nemanja Matić (54.) unmittelbar nach Akanjis Tor Gelb-Rot.

Für Inter war es der bereits 19. Saisonsieg und der vierte in Serie. In der Liga hat Mailand seit dem 23. November nicht mehr verloren - damals gab es ein 0:1 gegen den Lokalrivalen Milan.