Bremen verlängert mit U23-Nationalspielerin Mahmoud

U23-Nationalspielerin Tuana Mahmoud bleibt Werder Bremen trotz mehrerer Angebote über den Sommer hinaus erhalten. Die 22-Jährige verlängerte ihren Vertrag an der Weser, zur Laufzeit des neuen Kontraktes machten die Norddeutschen allerdings keine Angabe. Derzeit befindet sich Mahmoud nach einem Kreuzbandriss im Aufbautraining.

"Wir freuen uns, dass Tuana ihren grün-weißen Weg trotz einiger Angebote aus dem In- und Ausland mit uns weiter geht", sagte Abteilungsleiterin Birte Brüggemann. Sie fühle sich "hier sehr wohl", sagte Mahmoud: "Werder ist wie eine zweite Familie für mich. Ich kann es schon jetzt kaum erwarten, mit der Mannschaft wieder gemeinsam auf dem Platz zu stehen und zu spielen."

Die dribbelstarke Offensivspielerin war im Alter von 14 Jahren zu Werder gewechselt. Seit ihrem Bundesligadebüt 2020 lief Mahmoud bislang zehnmal für die deutsche U23 auf, dabei gelangen ihr drei Treffer. Bremen spielt in dieser Saison um die internationalen Plätze und steht derzeit auf Rang vier.