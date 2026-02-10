Chance für Borggräfe: Repohl fehlt Bayer lange

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen müssen lange auf ihre Kapitänin und Stammtorhüterin Friederike Repohl verzichten. Die 31-Jährige erlitt im Bundesliga-Spiel am Samstag bei Eintracht Frankfurt (0:1) einen Teilriss des Innenbandes im rechten Knie und wird mindestens zwei Monate ausfallen. Das teilte der Werksklub am Dienstag mit.

Repohl, die erst im Herbst aufgrund einer Muskelverletzung mehrere Wochen ausgefallen war, dürfte von Leihspielerin Rafaela Borggräfe ersetzt werden. Die U23-Nationaltorhüterin vom FC Liverpool, die bereits beim SC Freiburg unter Vertrag gestanden hatte, schloss sich Leverkusen in der Vorwoche bis zum Saisonende an und kam in Frankfurt nach Repohls Auswechslung zum Einsatz.

Borggräfe hatte in Liverpool zuvor im Mittelpunkt eines Eklats gestanden. Im Januar sperrte der englische Verband sie rückwirkend für sechs Spiele, es ging um einen Vorfall, bei dem Borggräfe Medienberichten zufolge während der Saisonvorbereitung eine diskriminierende Bemerkung gegenüber einer Mitspielerin gemacht haben soll. Erst vor ihrem Wechsel nach Leverkusen äußerte sich Borggräfe und versicherte, sie werde aus der Situation lernen.

Während der noch laufenden Untersuchung in England war die Torhüterin im vergangenen Oktober von Bundestrainer Christian Wück für die Nationalmannschaft nominiert worden, kam aber noch nicht für die DFB-Auswahl zum Einsatz. Bei der EM 2025 gehörte sie zu Wücks erweitertem Kader.