Chelsea gibt Ex-Dortmunder Anselmino wieder ab

Nach seinem Abschied von Borussia Dortmund ist Aarón Anselmino erneut verliehen worden. Der FC Chelsea, der den Argentinier erst am 25. Januar zurückbeordert hatte, schickte Anselmino nun zum Partnerklub Racing Straßburg nach Frankreich. Von diesem holen die Blues quasi im Tausch den verliehenen Innenverteidiger Mamadou Sarr zurück.

"Das Thema hat mich nicht wirklich überrascht", kommentierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bei Sky Sport. Dortmund hatte bereits am 26. Januar sein Bedauern ausgedrückt, der Bundesligist hätte Anselmino, der sich unter Tränen verabschiedete, gerne gehalten. Chelsea jedoch aktivierte im wohl letztmöglichen Moment eine Option im Leihvertrag des 20-Jährigen.

"Wir mussten diese Rückhol-Klausel akzeptieren. Es kommt immer darauf an, welche Verhandlungsposition man hat. Chelsea hat diese Entscheidung getroffen, die sie uns dann mitgeteilt haben", sagte Kehl: "Wir hätten Aaron gerne bis zum Sommer bei uns behalten, weil er auch sehr gut zu uns gepasst hat."