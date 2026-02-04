Coppa Italia: Inter Mailand erster Halbfinalist

Inter Mailand hat das Halbfinale der Coppa Italia erreicht. Der Spitzenreiter der Serie A gewann im Viertelfinale des italienischen Pokalwettbewerbs beim "Heimspiel" in Monza mit 2:1 (1:0) gegen den FC Turin und steht zum sechsten Mal in den letzten sieben Ausgaben unter den besten vier Teams.

Ange-Yoan Bonny (35.) und Andy Diouf (47.) trafen für den neunmaligen Titelträger, der ins Stadio Brianteo nach Monza umziehen musste, weil im heimischen San Siro bereits die Vorbereitungen für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitag laufen. Sandro Kulenovic (57.) erzielte den Anschlusstreffer der Gäste. Nationalspieler Yann Aurel Bisseck kam für Inter in der 74. Minute ins Spiel.

In den weiteren Viertelfinals treffen am Donnerstag Atalanta Bergamo und Juventus Turin sowie in einer Woche die SSC Neapel und Como 1907 sowie der FC Bologna und Lazio Rom aufeinander. Das Finale findet am 13. Mai in Rom statt.