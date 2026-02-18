DFB bittet Bremen, Hannover und Dresden zur Kasse

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bittet den Bundesligisten Werder Bremen sowie die Zweitligisten Hannover 96 und Dynamo Dresden zur Kasse. Bremen muss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger 260.000 Euro Strafe zahlen, bis zu 87.000 Euro können für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden.

Hannover wurde vom DFB-Sportgericht wegen mehrerer Fälle unsportlichen Verhaltens der Fans zu einer Strafe von 204.430 Euro verurteilt, Dresden muss 79.800 Euro zahlen. Die Geldstrafen kommen mittelbar fußballnahen Stiftungen zugute, da sich das Spendenvolumen des DFB traditionell im Schwerpunkt (aber nicht ausschließlich) an der Höhe der Ordnungsgelder orientiert.