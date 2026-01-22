DFB-Härtetests vor der WM im Free-TV

Zweimal RTL und je einmal ARD und ZDF: Der Übertragungsplan für die letzten Tests der deutschen Nationalmannschaft vor der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada steht - darunter auch das Aufeinandertreffen mit Gastgeber USA in Chicago.

Zur ersten von vier Standortbestimmungen kommt es am 27. März im St. Jakob-Park in Basel: Den Test gegen die Schweiz, die der DFB-Elf zuletzt bei der Europameisterschaft im eigenen Land ein 1:1 abtrotzte, überträgt der Privatsender RTL ab 20.15 Uhr.

Die Partien gegen Ghana drei Tage später in Stuttgart (ARD) und das letzte Heimspiel vor dem WM-Start gegen Finnland am 31. Mai in Mainz (ZDF) sind im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen - bisher aber noch ohne festen Übertragungsstart.

Die unmittelbare WM-Generalprobe am 6. Juni, also fünf Tage vor dem offiziellen Start der Weltmeisterschaft, gegen die USA in Chicago überträgt dann wieder RTL um 20.15 Uhr. Das jüngste Aufeinandertreffen im Oktober 2023 wird vor allem Julian Nagelsmann in guter Erinnerung geblieben sein: In seiner Länderspiel-Premiere als Bundestrainer ging die DFB-Elf mit 3:1 als Sieger vom Platz.