DFB terminiert Nachholspiele der Frauen-Bundesliga

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die witterungsbedingt ausgefallenen Bundesligaspiele der Frauen neu terminiert. Der VfL Wolfsburg gastiert demnach am 18. März (18.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) bei Carl Zeiss Jena, das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim wird am 4. Februar (18.00 Uhr/DAZN, MagentaSport und Sport1) ausgetragen.

Die beiden Partien des 15. Spieltags waren aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes im Ernst-Abbe-Sportfeld sowie im Stadion am Brentanobad am vergangenen Wochenende abgesagt worden.