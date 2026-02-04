DFL setzt Spiele an: Bayern gegen Gladbach am Freitag

Ein Klassiker am Freitagabend, ein Derby in der Konferenz: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 25 bis 27 der Bundesliga und 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt. Der deutsche Rekordmeister Bayern München empfängt Borussia Mönchengladbach am 6. März zum Freitagabendspiel (20.30 Uhr). Einen Tag später bestreitet Borussia Dortmund das Topspiel gegen den 1. FC Köln (18.30 Uhr/beide Sky).

Am Wochenende darauf steht für die Bayern am 26. Spieltag ein Gradmesser auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft an. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) müssen die Münchner zu Bayer Leverkusen. Auch das Derby zwischen Gladbach und dem 1. FC Köln (21. März) steigt am Samstagnachmittag.

Darüber hinaus kommt es in der 2. Bundesliga zu einem brisanten Duell am Freitagabend, wenn am 20. März im Niedersachsenderby Hannover 96 den Rivalen Eintracht Braunschweig empfängt (18.30 Uhr/Sky). Am nächsten Tag gastiert Schalke 04 zum Spiel der Aufstiegsaspiranten bei Darmstadt 98, die Partie bildet das Topspiel um 20.30 Uhr (Sky und Nitro). Weitere zeitgenaue Ansetzungen kündigte die DFL zwischen dem 2. und 6. März 2026 an.