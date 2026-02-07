Sport Allgemein
Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 7. Februar
FUSSBALL: Thioune gibt Einstand bei Bremen
Tennis: Deutsches Team im Davis Cup gefordert
FUSSBALL: Daniel Thioune gibt sein Debüt als Trainer von Werder Bremen im Spiel beim SC Freiburg. Parallel dazu gastiert der Tabellenzweite Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg (15.30). Am Abend trifft Borussia Mönchengladbach auf Bayer Leverkusen (18.30).
TENNIS: Das deutsche Team trifft in der ersten Runde des Davis-Cups in Düsseldorf auf Außenseiter Peru. Tennis-Star Alexander Zverev pausiert nach seinem Halbfinal-Einzug bei den Australian Open. Nach dem Auftakt am Freitag trifft Jan-Lennard Struff ab 13.00 Uhr auf Gonzalo Bueno, Yannick Hanfmann spielt danach gegen Juan Pablo Varillas. Das Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz bekommt es mit Ignacio Buse/Arklon Huertas del Pino zu tun.