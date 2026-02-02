Doppelpack Beerensteyn: Wolfsburg gewinnt späten Jahresauftakt

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind bei ihrem verspäteten Auftakt ins Fußball-Jahr 2026 mit einem Erfolg gestartet. Gegen den 1. FC Köln gewann das Team von Trainer Stephan Lerch dank eines Doppelpacks von Lineth Beerensteyn 2:1 (1:1).

Eigentlich hätten die Wölfinnen in der Vorwoche bei Carl Zeiss Jena spielen sollen, doch das Spiel wurde aus Witterungsgründen ebenso abgesagt wie das Gastspiel von Bayern München in Jena an diesem Wochenende. Auf den Titelverteidiger und Spitzenreiter der Frauen-Bundesliga hat Wolfsburg nun sechs Punkte Rückstand.

Am Montagabend erwischten die Wölfinnen einen Traumstart. Die Niederländerin Beerensteyn vollendete einen Konter mit einem souveränen Abschluss und sorgte für die frühe Führung (4.). Doch Köln ließ nicht locker und kam zum Ausgleich: Verteidigerin Sarai Linder fälschte eine Flanke ins eigene Tor ab (22.). Danach vergab Kölns Sandra Jessen, mit neun Treffern viertbeste Torjägerin der Liga, gar die Chance auf die Führung (42.). Nach dem Seitenwechsel traf stattdessen Beerensteyn zum zweiten Mal - und zum Sieg (68.).