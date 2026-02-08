Drei Elfmeter in Nürnberg: Hoffenheim übernimmt Rang drei

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben in der Bundesliga den dritten Tabellenplatz erobert. Beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg siegte die TSG nach langer Überzahl mit 3:0 (1:0) und kletterte im Rennen um die Champions-League-Qualifikation mit 29 Punkten hinter das Spitzenduo FC Bayern (46) und VfL Wolfsburg (37).

Valesca Ampoorter (5.) vergab den ersten Foulelfmeter für die Gäste. Danach sah Nürnbergs Lara Meroni (12.) die Rote Karte, den erneut fälligen TSG-Elfmeter verwandelte Marie Steiner (14.). Nach der Pause erhöhte Laura Gloning (54.), ehe Nationalspielerin Selina Cerci (62.) in ihrem 100. Bundesliga-Spiel beim dritten Foulelfmeter gegen Nürnberg vom Punkt traf.

Zuvor hatte der Hamburger SV einen Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt erlitten. Der Aufsteiger verlor sein Heimspiel gegen RB Leipzig 1:3 (1:1). Dank des späten Siegtreffers von Olivia Johansson Alcaide (90.+4) kam Carl Zeiss Jena danach bei Union Berlin zu einem 2:1 (0:0) und schob sich als Tabellenvorletzter bis auf einen Zähler an den HSV (10) und das rettende Ufer heran.