Dreierpack: Real-Leihgabe Endrick überzeugt bei Lyon

Der brasilianische Jungstar Endrick zeigt sich bei Olympique Lyon in grandioser Form. Im Ligaspiel gegen den FC Metz verhalf die Leihgabe von Real Madrid seinem neuen Klub mit einem Dreierpack zum souveränen 5:2 (4:1). Damit hält Lyon im Rennen um die drei Champions-League-Plätze Schritt, das Team von Paulo Fonseca liegt zwei Punkte hinter Olympique Marseille auf Rang vier.

Endrick bleibt dabei in Torlaune. Nachdem der 19-Jährige im Winter verliehen wurde, erzielte er in drei Spielen vier Treffer und steuerte zudem einen Assist bei. Gegen den Abstiegskandidaten Metz überzeugte Endrick per Chip (11.), per Sololauf (45.+1) und vom Elfmeterpunkt (87.). Die weiteren Treffer für Lyon hatten zwischenzeitlich Ruben Kluivert (16.) und Tyler Morton (32.) erzielt.