Erneut nur Joker: Woltemade verliert mit Newcastle

Der erneut nur als Joker eingesetzte Nick Woltemade hat mit Newcastle United einen herben Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze kassiert. Die Magpies verloren gegen Aston Villa etwas unglücklich mit 0:2 (0:1) und rutschten nach der jüngsten Erfolgsserie von vier ungeschlagenen Liga-Spielen wieder ins Tabellenmittelfeld ab. Villa liegt als Dritter nun bereits 13 Punkte voraus und dürfte kaum noch einzuholen sein.

Der nach einem 3:1 (1:0) bei Crystal Palace auf Rang vier gerückte FC Chelsea ist mit nur vier Zählern mehr allerdings noch in Reichweite. Woltemade kam am Sonntag zum fünften Mal in den vergangenen acht Pflichtspielen nur von der Bank, konnte die Partie nach seiner Einwechslung in der 62. Minute nicht mehr drehen. Seit mehr als einem Monat und insgesamt neun Partien wartet der deutsche Nationalspieler auf einen Treffer. Für Aston Villa trafen der Ex-Leverkusener Emiliano Buendia (19.) und Ollie Watkins (88.).