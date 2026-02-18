Europa Cup: Eintracht-Frauen im Halbfinale

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben souverän das Halbfinale des neu geschaffenen Europa Cups erreicht. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis gewann das Viertelfinal-Rückspiel beim FC Nordsjaelland 3:2 (2:1) und machte nach dem 4:0-Erfolg im Hinspiel das Weiterkommen perfekt.

Remina Chiba (5.), Geraldine Reuteler (22.) und Hayley Raso (52.) erzielten am Mittwochabend die Tore der Gäste. Die Däninnen konnten durch Princess Marfo (30.) und Anna Walter (66.) jeweils nur verkürzen. Im Halbfinale (24./25. März und 1./2. April) wartet nun höchstwahrscheinlich BK Häcken auf die Eintracht.

Der neu geschaffene Wettbewerb wird in einem anderen, traditionelleren Format gespielt als die Königsklasse. Eine Ligaphase gab es nicht, sämtliche Runden inklusive des Finals finden im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel statt.