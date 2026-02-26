Europa League: Freiburg gegen Genk oder Bologna

Für Fußball-Bundesligist SC Freiburg könnte es im Achtelfinale der Europa League zu einem schnellen Wiedersehen mit dem FC Bologna kommen. In der Runde der letzten 16 winkt der Mannschaft von Trainer Julian Schuster ein Duell mit den Italienern. Bereits in der Ligaphase waren beide Mannschaften aufeinandergetroffen, in Bologna gab es Anfang Oktober ein 1:1. Alternativ könnten die Freiburger auf den KRC Genk aus Belgien treffen.

Bologna setzte sich am Donnerstag wie schon im Hinspiel mit 1:0 (0:0) gegen Brann Bergen aus Norwegen durch. João Mário (56.) erzielte den einzigen Treffer für die Italiener, die nach einer Roten Karte für Jacob Sörensen (37.) lange in Überzahl spielten.

Genk zog im Duell mit Dinamo Zagreb nach einem 3:3 (0:1, 1:3) nach Verlängerung ins Achtelfinale ein. Zagreb hatte in der regulären Spielzeit das 1:3 aus dem Hinspiel ausgeglichen, in der Verlängerung brachte Matteo Pérez Vinlöf (101.), früher Jugendspieler des FC Bayern, Genk mit einem Eigentor jedoch wieder zurück. Nach eine Roten Karte für Zagrebs Doppeltorschützen Luka Stojkovic (103.) machte Daan Heymans (114.) alles klar.

Die Auslosung der Achtelfinals findet am Freitag (13.00 Uhr) im Schweizer Nyon statt.