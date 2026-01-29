Europa League: Letsch und Krätzig mit Salzburg ausgeschieden

Der deutsche Trainer Thomas Letsch und der frühere DFB-Junior Frans Krätzig haben mit RB Salzburg einen Überraschungssieg in der Europa League verpasst. Österreichs nationaler Spitzenreiter unterlag am letzten Spieltag der Ligaphase nach 2:0-Führung mit 2:3 (1:0) bei Aston Villa - allerdings hätte letztlich auch ein Erfolg in Birmingham nicht mehr zum Sprung unter die besten 24 gereicht. Villa war bereits direkt für das Achtelfinale qualifiziert.

Unter die besten acht Teams und damit direkt in die Runde der letzten 16 schaffte es auch U21-Nationalspieler Bright Arrey-Mbi mit Sporting Braga nach einem 0:0 bei den Go Ahead Eagles. In den Play-offs um den Achtelfinal-Einzug geht es hingegen für Trainer Domenico Tedesco und Fenerbahce Istanbul nach einem 1:1 (1:0) beim FCSB Bukarest weiter. Ganz raus ist Torwart Timon Wellenreuther, der mit Feyenoord Rotterdam 1:2 (0:2) bei Betis Sevilla unterlag.

Für die Glasgow Rangers und ihren deutschen Trainer Danny Röhl gab es mit dem 1:3 (1:0)-Sieg beim früheren Europapokalsieger FC Porto nichts zu holen. Eine Chance auf das Weiterkommen hatten die Rangers allerdings im Gegensatz zum Stadtrivalen Celtic aber nicht mehr - der schaffte durch ein 4:2 (3:0) beim FC Utrecht in die Play-offs.