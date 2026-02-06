Fans solidarisieren sich mit streikendem Ronaldo

Cristiano Ronaldo hat erneut ein Spiel seines Klubs Al-Nassr geschwänzt - die Fans des saudi-arabischen Teams feierten den fünfmaligen Weltfußballer dennoch. Bei Al-Nassrs 2:0 (0:0) gegen Al-Ittihad hielten die Zuschauer in der siebten Spielminute Plakate mit Ronaldos Trikotnummer 7 in die Höhe und solidarisierten sich mit dem Portugiesen. Der Superstar ist offenbar aufgrund der aus seiner Sicht unzureichenden Transfers in den Streik getreten.

Dies hatte die portugiesische Zeitung A Bola berichtet, Ronaldo verpasste bereits das 1:0 gegen Al-Riyadh am Montag. Der Superstar habe sich geweigert zu spielen, da er mit der Führung des Vereins durch den saudischen Staatsfonds PIF unzufrieden sei. Von einem "Streik" war die Rede, die saudi-arabische Pro League rüffelte den 41-Jährigen daraufhin.

"Kein Einzelner, wie bedeutend er auch sein mag", dürfe sich in seinen Entscheidungen über seinen Verein erheben, sagte ein Sprecher der Liga dem britischen Rundfunk BBC. Ronaldo hatte auf die Streik-Berichte in den Sozialen Medien mit einem Bild reagiert, das ihn zurück im Training zeigt. Er kommentierte es mit zwei Herzen in den Vereinsfarben Gelb und Blau. Einen Grund für das neuerliche Fehlen Ronaldos nannte Al-Nassr nicht.