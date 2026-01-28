FIFA-Meisterpokal: Berger verliert Halbfinale mit Gotham

Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger hat mit ihrem Klub Gotham FC das Finale um den neuen FIFA-Meisterpokal verpasst. Der US-Meister verlor das Halbfinale gegen SC Corinthians aus Brasilien mit 0:1 (0:0), dabei wurde Berger per Aufsetzer von Gabi Zanotti beim späten Siegtreffer (83.) überrumpelt.

Im Endspiel geht es für Corinthians nun gegen den Gewinner des Duells zwischen Champions-League-Sieger FC Arsenal und FAR Rabat am Mittwochabend (19.00 Uhr/DAZN) in London-Brentford. Das Finale wird am Sonntag (15.45 Uhr/DAZN) im Emirates Stadium ausgetragen, der Sieger erhält 1,95 Millionen Euro.

Beim erstmals ausgetragenen Vereinswettbewerb, von der FIFA parallel zur eigenständigen Klub-WM der Frauen eingeführt, treten die kontinentalen Titelträger gegeneinander an. Der "Champions Cup" gilt somit als Äquivalent zum Interkontinental-Pokal bei den Männern. Für Bergers Klub fällt das Turnier in die Vorbereitung für die neue Saison, der Ligabetrieb in der NWSL startet erst Mitte März.