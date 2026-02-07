Frankfurts Frauen holen wichtigen Sieg gegen Leverkusen

Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt bleiben mittendrin im Rennen um die Champions League. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis setzte sich am Samstag zu Hause knapp mit 1:0 (0:0) gegen Bayer Leverkusen durch, den so wichtigen Treffer gegen die direkten Konkurrentinnen erzielte Rebecka Blomqvist (56.).

Nationalspielerin Laura Freigang hatte kurz vor Schluss noch das vermeintliche 2:0 auf dem Fuß, doch anstatt das Tor zu treffen, sprang der Schuss der 28-Jährigen vom linken Innenpfosten an den rechten. In der Defensive rettete Rückkehrerin Sara Doorsoun der Eintracht die wichtigen drei Punkte. So kletterte Frankfurt in der Tabelle auf Platz fünf und hat nur noch einen Zähler Rückstand auf Leverkusen auf Rang vier sowie den Tabellendritten Werder Bremen. Platz zwei und drei berechtigen zur Qualifikation für die Königsklasse.

Die zweite eigentlich am Samstag angesetzte Partie zwischen Werder Bremen und Vizemeister VfL Wolfsburg musste aus Witterungsgründen abgesagt werden.