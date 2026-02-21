Frauen-BL: Kein Sieger im Nordderby

Viele Fans, zahlreiche Elfmeter, aber keine Siegerinnen: Im Nordderby der Frauen-Bundesliga hat der Hamburger SV trotz Führung gegen Werder Bremen einen Prestigeerfolg verpasst. 1:1 (1:0) hieß es am Ende einer ansehnlichen Partie vor 12.276 Zuschauerinnen und Zuschauern im Volksparkstadion.

Die österreichische HSV-Angreiferin Sophie Hillebrand verwandelte zunächst einen Foulelfmeter (18.), ehe sie kurz vor der Pause vom Punkt die 2:0-Führung verpasste (42.). Larissa Mühlhaus (63.) erzielte mit dem dritten Foulelfmeter der Partie den Ausgleich für die favorisierten Bremerinnen.

Für den Aufsteiger HSV ist der Punkt im Abstiegskampf wertvoll. Die Hamburgerinnen liegen nun drei Punkte vor der SGS Essen, die auf dem Abstiegsrang 13 steht. Die Essenerinnen können am Sonntag im Spiel gegen RB Leipzig aber noch nachziehen. In einer stimmungsvollen Partie ging es vor allem in der Schlussphase zur Sache. Beide Teams vergaben beste Chancen auf einen späten Sieg.

HSV-Konkurrent 1. FC Nürnberg feierte derweil einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf. Dank des 5:1 (4:0)-Erfolg über Carl Zeiss Jena liegen die Fränkinnen nun zehn Punkte vor dem Tabellenletzten aus Jena und acht Punkte vor Essen.