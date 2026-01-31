Frauen-Bundesliga: Leverkusen mit zweitem Sieg 2026

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben im zweiten Bundesligaspiel des neuen Jahres den zweiten Sieg gefeiert. Nach dem 2:1 bei Union Berlin gewann das Team von Trainer Roberto Pätzold am 16. Spieltag 4:0 (1:0) gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg und setzte sich in den Spitzengruppe fest.

Torjägerin Vanessa Fudalla (37. und 76.) traf zweimal für Bayer - elf Saisontore stehen für die Angreiferin bereits zu Buche. Zudem war Loreen Bender erfolgreich (71.), der früheren Leverkusenerin Clara Fröhlich unterlief ein Eigentor (52.). Die Nürnbergerinnen warten seit vier Partien auf einen Sieg.

Im zweiten Samstagsspiel verlor Kellerkind SGS Essen trotz einer Zwei-Tore-Führung 2:4 (2:1) gegen Aufsteiger Union Berlin. Eileen Campbell (51. und 62.), Kapitänin Lisa Heiseler (45.+3) sowie Lia Kamber (90.+9) trafen für die Gäste. Paulina Platner (36.) und Ramona Maier (43.) waren zuvor für Essen erfolgreich.