Furiose Minuten: Inter gelingt BVB-Generalprobe

Spitzenreiter Inter Mailand hat nach einer Aufholjagd seine Tabellenführung in der italienischen Serie A gefestigt - und eine gelungene Generalprobe für das Duell mit Borussia Dortmund gezeigt. Im Heimspiel gegen den SC Pisa drehte das Team von Trainer Cristian Chivu einen Zwei-Tore-Rückstand und siegte schlussendlich souverän 6:2 (3:2).

Der Vorsprung auf den ersten Verfolger AC Mailand bleibt damit bei mindestens drei Punkten. Der Stadtrivale ist am Sonntagabend bei der AS Rom gefordert (20.45 Uhr/DAZN).

Fünf Tage vor dem Showdown in der Ligaphase der Champions League, bei dem sowohl für Dortmund als auch für Inter die direkte Qualifikation für das Achtelfinale noch möglich ist, legte der Favorit einen Fehlstart hin. Stefano Moreo brachte den Außenseiter per Doppelpack in Führung (11./23.).

Inter drehte das Spiel in furiosen acht Minuten. Piotr Zielinski (39./Handelfmeter), Lautaro Martinez (41.) und Pio Esposito (45.+2) trafen vor noch vor der Pause, Federico Dimarco (82.), Ange-Yoan Bonny (86.) und Henrich Mchitarjan (90.+3) besorgten die Entscheidung.