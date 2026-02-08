Glanzloser Sieg in Valencia: Real folgt Barcelona

Real Madrid bleibt dem Erzrivalen FC Barcelona im Fernduell um die spanische Meisterschaft dicht auf den Fersen. Mit einer durchwachsenen Leistung siegte das Team von Trainer Álvaro Arbeloa am Sonntagabend beim abstiegsgefährdeten FC Valencia glanzlos mit 2:0 (0:0). Auf Meister Barcelona, der am Samstag mit einem 3:0 (1:0) gegen RCD Mallorca vorgelegt hatte, beträgt der Rückstand somit weiter einen Punkt.

In einer bis dahin chancenarmen Partie sorgte Linksverteidiger Álvaro Carreras für einen seltenen Lichtblick. Der Spanier zog von der linken Seite in den Strafraum, dribbelte mit ein wenig Ballglück drei Gegenspieler aus und schloss platziert ab (65.). Danach wurde die Partie offener. Lucas Beltrán verpasste die schnelle Antwort für Valencia (71.), Starstürmer Kylian Mbappé besorgte die Entscheidung für Real (90.+1).