Heim-WM 2027: Brasilien hofft auf Fußballidol Marta

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft hofft bei der Heim-WM 2027 auf Starspielerin Marta - auch wenn die Stürmerin zu diesem Zeitpunkt bereits 41 Jahre alt wäre. "Ich zähle auf sie, ich zähle auf alle Spielerinnen, die in Form sind, wie Marta", sagte Trainer Arthur Elias der Nachrichtenagentur AFP: "Aber weder sie noch ich wissen, ob sie teilnehmen wird, das wird nur die Zeit zeigen."

Marta war nach der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris aus der Selecao zurückgetreten, im vergangenen Sommer zur Copa América jedoch zurückgekehrt und hatte diese zum vierten Mal in ihrer Karriere gewonnen. Anschließend teilte die sechsmalige Weltfußballerin mit, dass sie nicht ausschließe, bis zur WM 2027 für die Nationalmannschaft zu spielen. Zur Weltmeisterin krönte sich Marta bislang noch nicht, bei der WM 2007 in China unterlag sie Deutschland mit der Selecao im Finale mit 0:2.

Unabhängig davon, ob Marta zum WM-Kader gehören wird, glaubt Trainer Elias an Brasilien. Während sich die Nationalmannschaft der Männer bereits fünf Mal den WM-Titel sichern konnte, warten die Frauen noch auf den ganz großen Coup. "Wir haben eine große Chance, denn die Selecao befindet sich in einer großartigen Phase und wir haben junge Spielerinnen, die sich bis zur Weltmeisterschaft weiter verbessern werden", sagte Elias: "Es wird schwierig werden, aber wir spielen zu Hause, das erhöht unsere Chancen. Ich bin optimistisch."