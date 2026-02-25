Hoeneß mahnt: Ohne "Ach und Krach" ins Achtelfinale

Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat seine Spieler vor dem Playoff-Rückspiel in der Europa League trotz der komfortablen Ausgangslage in die Pflicht genommen. "Es hilft keinem, wenn du morgen irgendwie mit Ach und Krach weiterkommst, dann sind wir zwar weiter, aber ohne gutes Gefühl", sagte der 43-Jährige vor der Partie gegen Celtic Glasgow am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL).

Stuttgart geht nach dem 4:1-Sieg im Hinspiel in Glasgow mit einem großen Polster in die Partie. Dennoch wolle sich der VfB "von unserer besten Seite zeigen", betonte Hoeneß: "Wir wollen das Spiel morgen gewinnen und unsere bestmögliche Leistung zeigen. Das ist das Ziel, weil ich ganz sicher bin, dass das der einzige Weg ist, um morgen auch das Resultat zu bekommen, das wir gerne hätten und das uns in die nächste Runde bringt."