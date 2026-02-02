Italien: Rom verliert und stürzt auf Platz fünf ab

Traditionsklub AS Rom hat in der Serie A nach vier Spielen wieder eine Niederlage kassiert und ist damit aus den Champions-League-Plätzen gefallen. Die Roma verlor auswärts bei Udinese Calcio mit 0:1 (0:0) und verpasste den Sprung zurück auf Platz drei. Der ehemalige Berliner Jurgen Ekkelenkamp (49.) sorgte mit seinem Treffer dafür, dass den Hauptstädtern als Fünfter nun zwei Zähler auf Juventus Turin auf Platz vier fehlen.

Der Gegentreffer für die Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini fiel unglücklich und in Co-Produktion zweier ehemaliger Bundesligaspieler. Der Ex-Dortmunder Donyell Malen fälschte einen Freistoß von Ekkelenkamp (früher Hertha BSC) in der Mauer stehend ab. In einer hitzigen Schlussphase erkannte Schiedsrichter Juan Luca Sacchi ein Tor von Rom wegen Abseits ab (90.).

Udine, trainiert vom deutschen Coach Kosta Runjaic, verbesserte sich durch den Sieg mit 32 Punkten auf Rang neun, liegt aber weit hinter Rom (43).