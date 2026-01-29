Italien: Verbot von Auswärtsfans bei vier Klubs

Italien geht hart gegen gewalttätige Fangruppen im Fußball vor. Das Innenministerium in Rom hat nun auch den Anhängern von Lazio Rom und Meister SSC Neapel bis zum Saisonende den Besuch von Auswärtsspielen verboten. Das geht aus einer Mitteilung von Mittwochabend hervor. Eine Woche zuvor waren bereits die Fans der Erstligisten AS Rom und AC Florenz mit einem Reiseverbot belegt worden.

Anlass für die neuen Strafen sind schwere Ausschreitungen zwischen Anhängern von Lazio und Neapel am vergangenen Sonntag. Auf der Autobahn A1 südlich von Rom war es in den frühen Morgenstunden zu Zusammenstößen gekommen. Dutzende teils vermummte Personen, bewaffnet mit Stöcken, standen sich auf der Fahrbahn in Richtung Norden gegenüber und blockierten die Autobahn für mehrere Minuten.

Der italienische Innenminister Matteo Piantedosi hatte bereits eine Woche zuvor ein Reiseverbot für Fans von AS Rom und Florenz bis zum Ende der Saison verhängt. Diese Entscheidung wurde ebenfalls nach Ausschreitungen auf der A1 getroffen.