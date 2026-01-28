Kampf gegen illegales Streaming: La Liga bietet Fans Prämie

Spanische Fußballfans können sich künftig 50 Euro verdienen, wenn sie Hinweise auf illegales Streaming geben. Wie die Verantwortlichen der Primera Division am Mittwoch mitteilten, will man mit Hilfe wachsamer Anhänger gegen die TV-Piraterie in Bars, Restaurants und Wettbüros vorgehen.

"Piraterie schadet dem gesamten Fußball-Ökosystem und insbesondere Bars, Restaurants und Wettbüros, die sich an die Gesetze halten", sagte La-Liga-Präsident Javier Tebas: "Wir möchten, dass jeder eine illegale Übertragung erkennen kann und weiß, dass er sie uns einfach, sicher und vertraulich melden kann."

Dies soll künftig über eine Website funktionieren. Die spanische Topliga rechnet derzeit mit schätzungsweise 600 bis 700 Millionen Euro, die durch illegale Übertragungen verloren gehen.