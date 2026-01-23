Köln verlängert mit Trainerin Carlson

Die Fußballerinnen des 1. FC Köln werden auch in den nächsten Jahren von Britta Carlson trainiert. Der Bundesligist hat den auslaufenden Vertrag mit der früheren Nationalspielerin bis 2028 verlängert. Carlson (47) war im Januar 2025 zum FC gewechselt. Zuvor war sie als Co-Trainerin der deutschen Nationalmannschaft tätig.

"Unsere Mannschaft hat unter ihr eine großartige Entwicklung genommen. Die Handschrift von Britta ist klar erkennbar", sagte Nicole Bender-Rummler, die Bereichsleiterin Frauenfußball beim FC, und ergänzte: "Britta ist akribisch, ehrgeizig und hat ein sehr gutes Gespür für den Umgang mit ihrer Mannschaft."

Köln belegte vor dem Restart der Liga mit 21 Punkten aus 14 Spielen Platz acht. "Die Entwicklung unserer Mannschaft und unsere ambitionierten Ziele sind noch lange nicht am Ende", sagte Carlsson: "Deswegen freue ich mich sehr auf die Zukunft in einem ganz besonderen Klub."