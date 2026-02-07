Lewandowski und Jamal treffen: Barca legt vor

Angeführt von den beiden Superstars Robert Lewandowski und Lamine Yamal hat der FC Barcelona im Fernduell mit Real Madrid im Kampf um den Titel vorgelegt. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gewann am Samstag in La Liga zu Hause im Camp Nou ohne größere Mühen mit 3:0 (1:0) gegen RCD Mallorca, Barca feierte damit den sechsten Pflichtspiel-Sieg in Serie.

Lewandowski (29.) brachte den Titelverteidiger schon in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße, Jamal machte in der 61. Minute quasi alles klar, ehe Marc Bernal noch zum Endstand traf (83.). Barcelona baute damit den Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Punkte aus, Real spielt am Sonntag beim FC Valencia.