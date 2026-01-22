Leweling: Mit VfB-Titeln zur WM

Fußball-Nationalspieler Jamie Leweling will sich mit Erfolgen im Trikot des Bundesligisten VfB Stuttgart seinen Platz im WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann sichern. "Wenn wir einen Titel gewinnen, spielen wir uns ins Rampenlicht und jeder einzelne Spieler ist dann eher im Dunstkreis der Nationalmannschaft", sagte der Offensivspieler bei RTL/ntv.

Die erstmals mit 48 Teilnehmern ausgetragene XXL-Endrunde steht vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko auf dem Programm. Die Stuttgarter sind im DFB-Pokal und in der Europa League noch im Rennen, Leweling zeigte zuletzt starke Vorstellungen.

Der 24-Jährige sieht derzeit keinen Anlass, den VfB zu verlassen. "Für mich gibt es keinen Grund, von hier wegzugehen", sagte Leweling, der am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) mit den Schwaben in der Europa League bei der AS Rom antritt: "Ich fühle mich wohl, bin nah an meiner Heimat Nürnberg, verstehe mich top mit der Mannschaft und dem Trainerteam. Ich könnte noch viele Sachen aufzählen."