Liverpool weiter ohne angeschlagenen Wirtz

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz muss wegen Rückenproblemen weiter pausieren. Er gehe "nicht davon aus", dass der 22-Jährige im Heimspiel gegen West Ham United auflaufen könne, sagte Liverpools Teammanager Arne Slot: "Es ist immer enttäuschend, wenn ein Spieler ausfällt, und ich hätte das nach der letzten Woche auch nicht erwartet, aber so kann es manchmal laufen, und leider diesmal nicht zum Positiven."

Wirtz hatte in der Vorwoche beim Aufwärmen über Rückenbeschwerden geklagt und deshalb den 1:0-Erfolg der Reds in Nottingham verpasst. "Leider steht er letzte Woche und diese Woche nicht zur Verfügung – und das ist in der Tat eine Enttäuschung für ihn, aber auch für uns, weil er in letzter Zeit wirklich, wirklich, wirklich gut gespielt hat", sagte Slot. Wie lange genau der Kreativspieler ausfallen wird, konnte der Coach nicht benennen.

"Jetzt weiß ich es ehrlich gesagt nicht", sagte der Niederländer: "Es ist auf jeden Fall schade. Er hat natürlich Rhythmus, und meiner Meinung nach ist es schon eine große Leistung von ihm, dass er so lange fit geblieben ist, denn er musste einen Schritt von seinem bisherigen Verein zu Liverpool, zur Premier League machen, und dass er fit geblieben ist, sagt viel über die Mentalität und die Arbeitsmoral eines Spielers und des Leistungsteams aus."