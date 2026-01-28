Lucas Paquetá für Rekordsumme zu Flamengo

Der brasilianische Traditionsklub Flamengo hat mit der Verpflichtung von Nationalspieler Lucas Paquetá den Transferrekord in Südamerika gesprengt. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt für rund 42 Millionen Euro von West Ham United aus der englischen Premier League.

Paquetá übertrifft die bisherige Rekordablöse damit deutlich. Im vergangenen Jahr investierte Flamengo laut seiner Finanzberichte 31,6 Millionen Euro in den brasilianischen Flügelspieler Samuel Lino von Atlético Madrid. Anfang Januar ließ sich EC Cruzeiro den Brasilianer Gerson 27 Millionen Euro kosten.

Paquetá war noch bis 2027 an die Hammers gebunden. Er soll bei Flamengo vorbehaltlich der medizinischen Tests einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Für den Offensivspieler ist es eine Heimkehr: Der 61-malige Nationalspieler (zwölf Tore) hatte seine Profikarriere beim Klub aus Rio de Janeiro begonnen, ehe er über die AC Mailand und Olympique Lyon 2022 in London landete.

West Ham bezahlte damals rund 43 Millionen Euro für ihn. In 139 Pflichtspielen erzielte er 23 Tore für den Klub, bei dessen Triumph in der Conference League 2023 er eine tragende Rolle einnahm.