Maldini-Sohn Daniel per Leihe zu Lazio

Der italienische Erstligist Lazio Rom hat Nationalspieler Daniel Maldini verpflichtet. Der Sohn von Fußball-Ikone Paolo Maldini wechselt zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende vom Liga-Konkurrenten Atalanta Bergamo in die Hauptstadt. Beide Vereine einigten sich zudem auf eine Kaufoption sowie -pflicht, die Medienberichten zufolge bei gewissen Voraussetzungen greifen und 14 Millionen Euro betragen soll.

Daniel Maldini spielt in dritter Generation in der italienischen Nationalmannschaft und bestritt bislang sechs Begegnungen für den viermaligen Weltmeister. Sein Großvater Cesare lief zwischen 1960 und 1963 14-mal für Italien auf, Papa Paolo absolvierte 126 Partien für sein Heimatland.

Daniel Maldini hatte seine Karriere als Nachwuchsspieler bei der AC Mailand begonnen. Nach mehreren Leihen folgte im Sommer 2024 zunächst der Wechsel nach Monza, ein halbes Jahr später ging er dann zu Atalanta. Dort war der Mittelfeldspieler in dieser Saison in elf Pflichtspielen zum Einsatz gekommen.