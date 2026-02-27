Messi zu Boden gerissen: Turbulente Szenen in Puerto Rico

Erst Trikot-Ärger, dann Messi-Wirbel: Turbulente Szenen haben ein Testspiel von Inter Miami mit Superstar Lionel Messi in Puerto Rico geprägt. In der Schlussphase beim 2:1‑Sieg der US‑Amerikaner gegen Independiente del Valle (Ecuador) stürmten mehrere Fans den Platz und brachten den Argentinier kurz zu Fall.

Ein Zuschauer verlangte ein Selfie, ein weiterer wollte eine Unterschrift. Ein dritter Fan lief von hinten auf den Weltmeister zu und umklammerte ihn, ehe ein Sicherheitsmann den Eindringling zu Boden riss – dabei fiel auch Messi. Der 38‑Jährige blieb unverletzt und stand schnell wieder auf.

Schon vorher war es zu Irritationen gekommen: Wegen eines Streits über die Trikotfarben verzögerte sich der Anpfiff um rund eine Stunde. Eine Lösung wurde nicht gefunden, beide Mannschaften spielten schließlich in Schwarz.

Messi, zur Pause eingewechselt, erzielte den Siegtreffer per Strafstoß in der 70. Minute. Zuvor hatte Santi Morales für Miami getroffen (16.), Patrik Mercado glich im Gegenzug aus (17.). Rund 20.000 Zuschauer in Bayamón feierten Messi bei seiner Einwechslung mit Standing Ovations.

Die Partie war ursprünglich für den 13. Februar angesetzt, war aber wegen einer Verletzung des achtmaligen Weltfußballers verschoben worden.