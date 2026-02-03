Milan siegt locker - Joker Füllkrug ohne Tor

Die AC Mailand und Niclas Füllkrug behalten den Stadtrivalen Inter im Titelkampf der Serie A zumindest in Blickweite. Am Dienstagabend gewann Milan beim FC Bologna nach einer souveränen Vorstellung mit 3:0 (2:0), Füllkrug wurde wie in den meisten Spielen seit seiner Ankunft eingewechselt. Er blieb ab der 72. Minute aber ohne Treffer. Einen starken Kopfball des Nationalstürmers entschärfte Bolognas Torwart Federico Ravaglia (89.). Füllkrug war in der Winterpause von West Ham United nach Mailand gewechselt.

Den wichtigen Erfolg beim Pokalsieger schossen Ruben Loftus-Cheek (20.), der frühere Leipziger Christopher Nkunku (39.) per Foulelfmeter und Adrien Rabiot (48.) heraus. Die Rossoneri, die am vergangenen Spieltag bei der AS Rom (1:1) Punkte hatten liegen lassen, haben damit weiterhin fünf Zähler Rückstand auf Inter.

Füllkrug will sich nach der wenig erfolgreichen Station bei West Ham in Mailand für die Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada empfehlen. In sechs der mittlerweile sieben Spiele für seinen neuen Klub kam der Stürmer von der Bank, bislang erzielte er ein Tor.