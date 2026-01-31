Mit Havertz: Arsenal legt im Meisterkampf vor

Startelf-Comeback in der Premier League geglückt: Nationalspieler Kai Havertz und der FC Arsenal sind im englischen Meisterkampf zurück in der Spur. Dank eines souveränen 4:0 (2:0) bei Leeds United rehabilitierten sich die Gunners für die erste Heimniederlage der Saison gegen Manchester United (2:3) am vergangenen Spieltag.

Nach seiner Startelf-Gala gegen Qairat Almaty (3:2) in der Champions League schenkte Teammanager Mikel Arteta Havertz erneut das Vertrauen. Mit dem Nationalspieler, der 61 Minuten auf dem Feld stand, profitierten die Londoner beim Team des Ex-Gladbach-Trainers Daniel Farke abermals von ihrer Standardstärke. Martin Zubimendi traf infolge einer Ecke per Kopf zur Führung (24.), kurz vor der Pause war es erneut ein Eckball, den Leeds-Torhüter Karl Darlow ins eigene Netz faustete. Viktor Gyökeres (69.) und Gabriel Jesus (86.) sorgten letztlich für den deutlichen Endstand.

Vorerst baute Arsenal seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte aus, sowohl Manchester City als auch Aston Villa können am Sonntag auf vier Punkte heranrücken. Villa empfängt Brentford, die Citizens gastieren bei den Tottenham Hotspur.

Parallel dazu feierte Pascal Groß sein erstes Tor nach seiner Rückkehr zu Brighton & Hove Albion. Der Nationalspieler und Ex-Dortmunder erzielte den Treffer, der beim 1:1 (0:0) gegen den FC Everton lange Zeit wie das Tor des Tages aussah. Everton glich durch Beto allerdings ganz spät aus (90.+7).