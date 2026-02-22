Mit Joker Füllkrug: Mailand kassiert zweite Saisonniederlage

Mit Niclas Füllkrug als Joker hat die AC Mailand im Titelrennen der Serie A einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen müssen. Der deutsche Nationalstürmer wurde beim 0:1 (0:0) gegen Parma Calcio in der zweiten Halbzeit (62.) eingewechselt, 18 Minuten später erzielte Mariano Troilo (80.) den Siegtreffer für Parma.

Für Mailand war es die erst zweite Saisonniederlage und die erste seit dem ersten Spieltag. Der Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand wuchs auf zehn Punkte an. Der Lokalrivale hatte am Vortag glanzlos 2:0 (0:0) beim Abstiegskandidaten US Lecce gewonnen.

Atalanta Bergamo feierte eine gelungene Generalprobe fürs Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund. Drei Tage vor dem Rückspiel in den Play-offs siegte Bergamo mit 2:1 (0:1) gegen die SSC Neapel. Beim ersten Vergleich in Dortmund hatte der BVB ein 2:0 vorgelegt.