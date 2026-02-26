Mittelstädt zur WM? "Klar ist das mein Ziel"

Fußball-Nationalspieler Maximilian Mittelstädt hofft trotz seiner Nicht-Berücksichtigung für die vergangenen Länderspiele weiter auf eine WM-Teilnahme. "Klar ist es mein Ziel, mich für die WM zu empfehlen und da nochmal reinzurutschen", sagte der Linksverteidiger des VfB Stuttgart am Mittwoch mit Blick auf das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada im kommenden Sommer.

Mittelstädt war von Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt nicht mehr nominiert worden, stattdessen waren David Raum (RB Leipzig) und Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) Teil des DFB-Kaders. "Ich glaube, die anderen Jungs machen es auch aktuell sehr gut", lobte Mittelstädt seine Konkurrenten: "Es ist ein Dreikampf, am Ende entscheidet der Bundestrainer, welche beiden Spieler er mitnimmt."

Ihm selbst habe Nagelsmann mitgeteilt, "was ich zu tun habe und was die Gründe sind", sagte der 28-Jährige: "Das hat mich nur mehr motiviert, um noch mehr Gas zu geben. Ich versuche, meine Leistung zu bringen. Und was dann am Ende dabei rauskommt, wird man sehen." Mittelstädt ist neben Spielern wie Angelo Stiller oder Deniz Undav einer von zahlreichen WM-Kandidaten in den Reihen des VfB, zuletzt hatten jedoch nur Jamie Leweling und Torwart Alexander Nübel den Sprung zur Nationalmannschaft geschafft.

Unterstützung erhielt Mittelstädt von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. "Ich halte Maxi für einen Spieler, den du sehr gut gebrauchen kannst bei der WM", sagte der 43-Jährige. Er persönlich wünsche es Mittelstädt "sehr, dass er eine WM spielen kann". Um sich zu empfehlen seien "das Beste wie immer gute Leistungen. Aber ich finde, da kann er sich aktuell nichts vorwerfen lassen."