Nach Blamage gegen Bodö: Inter mit souveräner Liga-Reaktion

Tabellenführer Inter Mailand hat souverän auf seine Blamage in der Champions League reagiert und zieht in der italienischen Serie A weiter einsam seine Kreise an der Spitze. Vier Tage nach dem bitteren Playoff-Aus in der Königsklasse (1:3/1:2) gegen FK Bodö/Glim gelang dem Team von Trainer Cristian Chivu ein verdientes, aber glanzloses 2:0 (1:0) gegen den abstiegsbedrohten CFC Genua.

Damit hat Inter elf Spieltage vor Saisonende 13 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger AC Mailand. Der Stadtrivale kann am Sonntag (12.30 Uhr/DAZN) im Auswärtsspiel bei US Cremonese immerhin wieder auf zehn Punkte verkürzen.

Nationalspieler Yann Bisseck wurde in der 67. Minute eingewechselt. Für Gefahr sorgte bei Inter am Samstagabend immer wieder Henrich Mchitarjan. Zunächst scheiterte der früherer Dortmund-Profi an der Latte (27.), dann bediente er Federico Dimarco, der per Volley zur Führung abschloss (31.). In der zweiten Halbzeit entschied Hakan Calhanoglu die Partie per Handelfmeter (70.).