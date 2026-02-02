Nach Leihe: Verona verpflichtet Bella-Kotchap fest

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Armel Bella-Kotchap bleibt beim italienischen Erstligisten Hellas Verona. Wie der Tabellenletzte der Serie A am Montag bekanntgab, wurde der WM-Fahrer von 2022 nach seiner Leihe vom FC Southampton fest verpflichtet und unterschrieb einen Vertrag bis 2030.

Bella-Kotchap war 2022 vom VfL Bochum nach Southampton gewechselt, im selben Jahr absolvierte der mittlerweile 24-Jährige zwei Länderspiele und schaffte es auch in den Kader des damaligen Bundestrainers Hansi Flick für die WM in Katar. 2023 wurde er für eine Saison zur PSV Eindhoven verliehen, im Sommer 2025 folgte die Leihe nach Italien.

Dort etablierte sich Bella-Kotchap als Stammkraft in der Defensive, stand in 14 Ligaspielen 13 mal in der Startelf, fehlte zuletzt aber aufgrund von muskulären Problemen. Die bisher verheerende Saison konnte auch er nicht verhindern, mit 41 Gegentoren stellt Hellas die schlechteste Defensive der Serie A. Nach der jüngsten 0:4-Klatsche bei Cagliari Calcio wurde Trainer Paolo Zanetti am Montag entlassen.