Nach Sperre in England: Bayer leiht Torhüterin Borggräfe aus

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat U23-Nationaltorhüterin Rafaela Borggräfe vom FC Liverpool ausgeliehen. Die jüngst vom englischen Verband wegen einer diskriminierenden Aussage für sechs Spiele gesperrte 25-Jährige schließt sich der Werkself bis zum Saisonende an, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

Borggräfe war erst im vergangenen Sommer vom SC Freiburg nach Liverpool in die englische Women's Super League gewechselt. Im Januar hatte die FA sie rückwirkend für sechs Spiele gesperrt, es ging um einen Vorfall, bei dem Borggräfe Medienberichten zufolge während der Saisonvorbereitung eine diskriminierende Bemerkung gegenüber eine Mitspielerin gemacht haben soll.

"Ich habe das sportrechtliche Verfahren akzeptiert und mich intensiv mit dem Vorfall auseinandergesetzt", schrieb Borggräfe dazu am Dienstag auf Instagram: "Die begleitenden Gespräche und die Aufarbeitung haben mir geholfen, mein Verhalten und insbesondere die Wirkung von Sprache besser zu verstehen. Mir ist bewusst, dass Worte verletzen können und Verantwortung mit sich bringen. Es war zu keinem Zeitpunkt meine Intention, andere Menschen zu verletzen oder auszugrenzen." Sie entschuldigte sich und versicherte, sie werde aus dieser Situation lernen.

Während der noch laufenden Untersuchung war die Torhüterin im vergangenen Oktober von Bundestrainer Christian Wück für die Nationalmannschaft nominiert worden, kam aber noch nicht für die DFB-Auswahl zum Einsatz. Bei der EM 2025 gehörte sie zu Wücks erweitertem Kader.

"Rafaela Borggräfe hat sich über viele Jahre hinweg in Freiburg zu einer Top-Keeperin entwickelt und durch ihren Wechsel in eine andere Top-Liga obendrein internationale Erfahrung gesammelt", sagte Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Leverkusenerinnen: "Nach einigen verletzungsbedingten Sorgen auf dieser Position komplettiert sie nun unser Torhüterinnen-Gespann, sodass wir für die Herausforderungen in den kommenden Monaten gut gerüstet sind."