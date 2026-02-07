Nächster Scorer für Havertz - Woltemade verliert

Auch dank Nationalspieler Kai Havertz marschiert der FC Arsenal in der Premier League weiter dem Titel entgegen. Die Londoner gewannen am 25. Spieltag ihr Heimspiel gegen den AFC Sunderland mit 3:0 (1:0) - inklusive der nächsten Vorlage von Havertz. Der 26-Jährige bereitete das vorentscheidende 2:0 durch Viktor Gyökeres in der 66. Minute vor, in den vergangenen vier Pflichtspielen gelangen dem Stürmer vier Scorerpunkte (ein Tor, drei Assists). Nick Woltemade konnte dagegen als Joker die nächste Niederlage von Newcastle United nicht verhindern.

Martin Zubimendi (42.) brachte den enteilten Tabellenführer Arsenal auf Kurs, Gyökeres (90.+3) schnürte spät den Doppelpack. Havertz verhinderte zudem mit einer Klärungsaktion vor der Linie den frühen Rückstand seines Teams (8.). Durch ihren 17. Saisonsieg stehen die Gunners bei 56 Punkten und damit neun vor den Verfolgern Manchester City und Aston Villa, das beim AFC Bournemouth nur 1:1 spielte. Manchester könnte am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg gegen den FC Liverpool den Rückstand wieder verkürzen.

Woltemades Newcastle verlor nach Führung gegen den FC Brentford mit 2:3 (1:2), der DFB-Spieler kam zu Beginn der zweiten Halbzeit von der Bank. Innenverteidiger Malick Thiaw spielte durch. Bei Brentford traf der Deutsche Vitaly Janelt per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:1 (37.), Kevin Schade fehlte rotgesperrt. Sven Botman (24.) brachte Newcastle zunächst in Führung, Igor Thiago (45.+2) drehte das Spiel mit einem Handelfmeter. Nach dem Ausgleich durch Bruno (79., Foulelfmeter nach Videobeweis) sorgte Dango Ouattara (85.) für den Schlusspunkt.

Der FC Chelsea blieb mit einem Sieg im Kreise der Verfolger. Beim akut abstiegsbedrohten Schlusslicht Wolverhampton Wanderers gewann Chelsea mit 3:1 (3:0). Cole Palmer (13., 35., 38.) machte mit einem lupenreinen Hattrick schon vor der Pause alles klar. Seine ersten beiden Treffer erzielte der englische Nationalspieler per Elfmeter. Tolu Arokodare (54.) verkürzte nur noch. Chelsea schraubte das eigene Punktekonto auf 43 (Platz fünf).

Vor den Blues liegt weiter Manchester United, das seinen Aufwärtstrend unter dem neuen Trainer Michael Carrick fortsetzte. Im Rückmatch des Europa-League-Finals aus der Vorsaison gewannen die Red Devils gegen Tottenham Hotspur auch dank langer Überzahl nach einem Platzverweis gegen Cristian Romero (29.) mit 2:0 (1:0). Bryan Mbeumo (38.) und Bruno Fernandes (81.) nutzten die Überlegenheit für den Tabellenvierten. Es war der vierte Sieg nacheinander für United, seit Ex-Spieler Carrick von Rúben Amorim übernommen hat.