Neapel verteidigt Rang drei bei erneuter Malen-Gala

Italiens Fußball-Meister SSC Neapel hat im Topspiel der Serie A Platz drei nur mit Mühe verteidigt. Im Duell mit Verfolger AS Rom errang die Mannschaft von Trainer Antonio Conte noch ein 2:2 (1:1) nach zweimaligem Rückstand.

Leonardo Spinazzola (40.) und Alisson Santos (82.) glichen jeweils die Führung der Roma aus. Bei den Hauptstädtern glänzte nach seinem jüngsten Doppelpack beim 2:0-Sieg gegen Cagliari Calcio am vergangenen Spieltag erneut der Ex-Dortmunder Donyell Malen mit zwei Treffern (7./71., Foulelfmeter).

Neapel verteidigte damit den Vorsprung von drei Punkten auf die Römer, die sich auf Platz vier an Juventus Turin vorbei schoben. Die Turiner hatten bei Inter Mailand dramatisch mit 2:3 verloren. Spitzenreiter Inter liegt dadurch nun bereits elf Punkte vor Titelverteidiger Neapel.

Eine Koproduktion zweier Winterneuzugänge sorgte zunächst für einen mustergültigen Auftakt der Roma. Bayern-Leihgabe Bryan Zaragoza legte für Malen auf, der wuchtig zur Führung traf. Spinazzola erlöste die ideenlosen Neapolitaner kurz vor der Pause mit einem abgefälschten Distanzschuss. Nachdem Malen, der im Winter leihweise von Aston Villa kam, erneut zielsicher beim verwandelten Foulelfmeter abschloss, feierte Joker Santos ein traumhaftes Serie-A-Debüt mit seinem Ausgleich.