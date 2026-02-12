Neuer lobt Baumann: "Macht seinen Job sehr gut"

Manuel Neuer hat seinen aktuellen Nachfolger im Tor der Fußball-Nationalmannschaft, Oliver Baumann, deutlich gelobt. "Er ist jetzt die Nummer eins und er macht seinen Job sehr gut", sagte der 39-Jährige nach dem 2:0 (0:0) mit dem FC Bayern im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig: "Er zeigt sehr gute Leistungen. Und ich drücke ihm die Daumen. Ich wünsche ihm nur das Beste."

Baumann gilt nach der erneuten Verletzung von Neuers designiertem Nachfolger Marc-André ter Stegen als wahrscheinliche Nummer eins für die WM in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer. Auch über ein mögliches Comeback von Neuer war zuletzt immer wieder diskutiert worden, dem schob der langjährige DFB-Kapitän am Mittwoch aber erneut einen Riegel vor. "Ja", antwortete Neuer auf die Frage, ob sein Rücktritt aus der Nationalmannschaft in Stein gemeißelt sei.

Für ter Stegen, der zuletzt wegen einer Muskelverletzung am Oberschenkel operiert worden war, sei der erneute Ausfall "auf jeden Fall ganz hart", sagte Neuer: "Er wird wieder aufstehen. Aber es ist natürlich ganz bitter, gerade, wenn im Sommer die Weltmeisterschaft stattfindet. Das Ziel hat er natürlich im Blick gehabt. Es gilt, ihm die Daumen zu drücken, dass er wieder zurückkommt und zu alter Stärke findet."