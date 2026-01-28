Norwegerin Hansen wechselt aus München zu West Ham

Nach Lea Schüller hat auch die norwegische Nationalspielerin Tuva Hansen die Fußballerinnen von Bayern München in Richtung England verlassen. Die Verteidigerin wechselt mit sofortiger Wirkung zum abstiegsbedrohten Erstligisten West Ham United, wie der deutsche Double-Gewinner am Mittwoch bekannt gab.

"Gerade in schwierigen und verletzungsreichen Phasen, hat sie mit ihrer Flexibilität auf dem Platz Führung übernommen", sagte Direktorin Bianca Rech über die zuletzt selten eingesetzte 28-Jährige: "Wir sind ihr sehr dankbar für ihren unermüdlichen Einsatz im Trikot der FC Bayern Frauen und wünschen ihr für ihren nächsten Schritt in England nur das Beste."

Im Dezember 2022 war Hansen vom SK Brann nach München gewechselt und gewann in dieser Zeit dreimal die Meisterschaft sowie in der vergangenen Saison den DFB-Pokal. "Es gab Tränen der Freude und Tränen der Enttäuschung. Aber über allem steht eine unglaubliche Dankbarkeit für drei wunderschöne Jahre voller Emotionen, Siegen, Unterstützung, Freundschaft und Liebe", sagte Hansen zum Abschied.

Den Wechsel von Nationalstürmerin Schüller zu Manchester United hatten die Bayern kurz vor dem Jahreswechsel verkündet.